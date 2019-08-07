Власти сняли режим ЧС на территории Ачинского района Красноярского края

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Власти сняли режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района Красноярского края после того, как в арсенале ракетного и артиллерийского вооружения объединенного стратегического командования «Центральный военный округ» произошёл пожар.

Режим снят с 20.00 по местному времени, сообщили в районной администрации.

Напомним, что районная администрация Ачинского района Красноярского края ввела режим чрезвычайной ситуации после взрывов из-за пожара на складе с боеприпасами. Накануне пожар был ликвидирован. Ущерб от взрыва боеприпасов может достичь миллиарда рублей.