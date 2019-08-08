Болгар вошел в число малых городов, где на одного жителя приходится больше всего туристов

Татарстанский Болгар занял четвертое место в рейтинге малых городов России, которые лидируют по числу туристов на одного жителя.

Так, в прошлом году на одного жителя Болгара приходилось 60 туристов. В целом город посетили 521 тыс. туристов при 8,7 тыс. жителей.

В топ-3 рейтинга вошли Плес в Ивановской области (173 туриста в год на одного жителя), Суздаль во Владимирской области (162) и Кириллов в Вологодской области (78), передает «Турстат».

Ранее сообщалось, что Международный средневековый форум «Великий Болгар» , который пройдет 10 и 11 августа, ожидает прибытия около 35 тысяч гостей. В этом году масштабное мероприятие посетят спортсмены из Казахстана, Украины, Эстонии, Латвии и Киргизии.