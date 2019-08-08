Госдума предложила новую версию законопроекта о деятельности такси

Комитет Госдумы по по транспорту и строительству предложил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. Она пока опубликована только в Facebook заместителя председателя комитета по транспорту в Госдуме РФ Александра Старовойтова (ЛДПР).

Теперь за рулем такси могут запретить работать иностранцам без российских прав, предлагается скорректировать рыночные тарифы методикой Минтранса и дать возможность региональным властям проводить аттестацию водителей на знание города. Также в новой версии появилось требование установить тахографы для контроля режима труда и отдыха водителей.

Помимо этого, расширены требования к юрлицам — соискателям разрешений. Им нужно будет предоставлять справку о наличии парковочного места, где будет находиться машина во внерабочее время, и документы, подтверждающие возможность проведения предрейсовых просмотров водителей. Сохраняется норма, при которой служба заказа такси несет ответственность перед пассажиром за передачу заказа таксисту, не имеющему разрешения.

В каждом регионе должен быть реестр служб заказа такси, компании для этого должны зарегистрировать в регионах по отдельному юрлицу.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Такси» начнет тестировать систему мониторинга усталости водителей. Технология будет ограничивать доступ водителя к новым заказам в случае его переработки.