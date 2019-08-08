СМИ: в России могут законодательно разрешить работать удаленно

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам разрешить время от времени работать удаленно.

ОНФ рекомендует Министерству труда ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная удаленная работа». Такой режим авторы предлагают устанавливать путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и т.д., пишут «Известия».

На данный момент по Трудовому кодексу россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно, однако это регулируется только устно.

Ранее эксперты спрогнозировали, что к следующему году каждое пятое офисное рабочее место в России станет виртуальным.