Главное к утру: эвакуация самолета в Шереметьево, новый завод в Набережных Челнах, археологическая находка в Аксубаевском районе

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 19 июля.

В августе 2019 года в Набережных Челнах планируется запустить новый завод по производству стиральных машин Haier. На открытии производства ожидают президента РТ Рустама Минниханова.

Кроме того, в рамках молодежного образовательного форума «Сэлэт» глава республики рассказал о том, чем увлекался в детстве. По его словам, он, как и все мальчишки, любил играть в футбол и волейбол, зимой — кататься на лыжах, а также всегда интересовался автомобилями и мотоциклами.

Обнаруженное в Аксубаевском районе Татарстана массовое захоронение людей признано объектом археологического наследия. Ученые предполагают, что на этом месте, скорее всего, была сельская местность и рядом кладбище. Останкам может быть не менее 10 веков.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности.



Самолет Boeing 747 авиакомпании Nordwind остановил вылет из московского аэропорта Шереметьево в Ереван из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов. В результате эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек. Причиной инцидента стало появление постороннего запаха на борту.