Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без передачи в собственность

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности.

«Правительству РФ в целях улучшения жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности» — говорится в тексте поручений на сайте Кремля.

Правительству необходимо представить наработки к 10 октября 2019 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях защиты прав дольщиков. Документ предполагает использование эскроу-счетов и участие Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в банкротстве застройщика.

