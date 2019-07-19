Названа причина эвакуации людей из самолета в Шереметьево

Причиной эвакуации людей из самолета авиакомпании Nordwind в Шереметьево стало появление постороннего запаха на борту.

В результате инцидента был прекращен взлет. После чего началась эвакуация пассажиров по аварийным надувным трапам.

На борту присутствовали 162 взрослых, 11 детей, говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, самолет Boeing 747 остановил вылет из московского аэропорта Шереметьево в Ереван в ночь на 19 июля, пострадали восемь человек.