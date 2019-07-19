В Шереметьево самолет прекратил взлет, есть пострадавшие

Самолет Boeing 747 авиакомпании Nordwind остановил вылет из московского аэропорта Шереметьево в Ереван из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 19 июля. В результате эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек, получив незначительные травмы. Всего на борту находились 187 человек.

Прибывшие экстренные службы признаков горения или задымления в самолете не обнаружили, передает ТАСС.

В настоящее время все пассажиры находятся в аэропорту и ожидают вылета другим бортом.

Напомним, ранее в аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов.