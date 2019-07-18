Минниханов в августе может посетить открытие завода стиральных машин Haier в Челнах

В августе 2019 года в Набережных Челнах планируется запустить новый завод по производству стиральных машин Haier. На открытии нового производства ожидают президента РТ Рустама Миннниханова. Об этом сегодня сообщил замруководителя исполкома Набережных Челнов Эльдар Тимергалиев.



Он отметил, что на торжественную церемонию открытия должен приехать основатель корпорации Haier Чжан Жуйминь, который прочитает лекции в Казани по бизнес-модели своей компании.

По мнению Тимергалиева, бизнес-модель должна показаться бизнесменам РТ интересной. Благодаря ее внедрению на купленной Haier американской компании General Electric спрос вырос на 30% за один год.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах в lll квартале текущего года введут в эксплуатацию новый завод по производству стиральных машин Haier. На предприятии будет организовано 420 новых рабочих мест.

