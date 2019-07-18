Президент Татарстана на форуме «Сэлэт» рассказал о своих увлечениях в детстве

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил площадку VIII Международного молодежного образовательного форума «Сэлэт» и дал небольшое интервью, в ходе которого рассказал о том, чем увлекался в детстве.

По словам Рустама Минниханова, он, как и все мальчишки, любил играть в футбол и волейбол, зимой — кататься на лыжах, а также всегда интересовался автомобилями и мотоциклами.

После этого президент РТ ознакомился с инфраструктурой палаточного городка, посетил лаборатории и мастерские, пообщался с участниками образовательных сессий.

Приветствуя участников форума, он подчеркнул, что каждый год площадка «Сэлэт» развивается — улучшается инфраструктура, увеличивается количество смен.

«Здесь созданы хорошие условия, чтобы познакомиться с различными компетенциями и профессиями. Мы в свою очередь всегда будем вас поддерживать» — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Отметим, что в 2019 году участниками и гостями шести смен форума станут 18 тысяч человек из Татарстана и других регионов страны.

В конце июня Рустам Минниханов на республиканском фестивале «День молодежи» в Казани попробовал себя в качестве диджея.

