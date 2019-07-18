Археологи рассказали подробности о захоронении в Аксубаевском районе Татарстана — видео

Археологи рассказали подробности о массовом захоронении людей, которое было обнаружено на этой неделе в поле рядом с селом Старый Киязлы в Аксубаевском районе Республики Татарстан. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ученые предполагают, что на этом месте скорее всего была сельская местность и рядом кладбище. Останкам может быть не менее 10 веков.

«Все материалы нами отобраны, они будут проходить соответствующую камеральную обработку. Мы надеемся получить определенную информацию о людях, занимающих эти территории тысячу лет назад», — сказал руководитель археологического отряда Константин Истомин.

По его словам, детских погребений здесь было достаточно много, что говорит о высокой детской смертности в то время.

«Есть особенности погребального обряда. Допустим, исламское погребение ориентированное головой на запад. И лицом повернуто на юг. В сторону Мекки. То же самое мы здесь наблюдаем. Можно с уверенностью сказать, ислам здесь уже тогда укоренился», — отметил археолог.

Теперь ученым предстоит определить точный возраст останков.

Накануне в соцсетях появилась информация, что нефтяники обнаружили массовое захоронение в Аксубаевском районе.

