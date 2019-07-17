Главное к утру: письмо дольщиков Минниханову, рост кредитной нагрузки россиян, Лавров — об условиях снятия запрета на полеты в Грузию

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 17 июля.

Дольщики третьего дома ЖК «Золотая середина» (застройщик «Свей») написали письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой ускорить вопрос с проектированием долгостроя. Авторы сообщения просят оказать воздействие на Управление капитального строительства и реконструкции Казани.

В рамках региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги на территории Татарстана» в республики будет построено шесть новых очистных сооружений.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в том числе запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.

За последние 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Сейчас среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, а 5 лет назад он мог это сделать в пределах семи.

С 1 сентября 2019 года денежное довольствие российских военных, служащих по контракту, планируется «существенно увеличить».

Кристин Лагард сообщила, что покинет пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) 12 сентября.