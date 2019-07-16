Дольщики ЖК «Золотая середина» написали письмо президенту Татарстана

Фото: дольщики ЖК «Золотая середина»

Казанская дольщица третьего дома ЖК «Золотая середина» (застройщик «Свей») написала письмо Рустаму Минниханову с просьбой ускорить вопрос с проектированием долгостроя. Обращение приняли в аппарате президента Татарстана, копия есть в распоряжении редакции.

Автор письма просит оказать воздействие на Управление капитального строительства и реконструкции Казани, чей руководитель якобы не подписывает договор по проекту дома, «заявляя, что он в лице УКСиР является только контролирующим органом, а не исполнителем». Дольщица напоминает, что в 2016 году УКСиР «было назначено дирекцией по проблемным объектам». Не подписывая договор по проекту третьего дома ЖК «Золотая середина», руководство управления тем самым, по ее словам, саботирует приказ президента республики:

«На сегодняшний день договор согласован всеми сторонами, кроме Управления капитального строительства и реконструкции, в связи с этим не может быть начато проектирование нашего дома силами ООО «Многопрофильная компания Альфа–Стройпроект».

Отчаявшись, дольщица заканчивает письмо обещанием начать голодовку, если вопрос не будет решен положительно в течение семи дней, а с конца июля, по ее словам, к ней готовы присоединиться и остальные обманутые покупатели квартир в ее доме.