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Недвижимость

Дольщики ЖК «Золотая середина» написали письмо президенту Татарстана

19:11, 16.07.2019 9
Дольщики ЖК «Золотая середина» написали письмо президенту Татарстана
Фото: дольщики ЖК «Золотая середина»

Казанская дольщица третьего дома ЖК «Золотая середина» (застройщик «Свей») написала письмо Рустаму Минниханову с просьбой ускорить вопрос с проектированием долгостроя. Обращение приняли в аппарате президента Татарстана, копия есть в распоряжении редакции.

Автор письма просит оказать воздействие на Управление капитального строительства и реконструкции Казани, чей руководитель якобы не подписывает договор по проекту дома, «заявляя, что он в лице УКСиР является только контролирующим органом, а не исполнителем». Дольщица напоминает, что в 2016 году УКСиР «было назначено дирекцией по проблемным объектам». Не подписывая договор по проекту третьего дома ЖК «Золотая середина», руководство управления тем самым, по ее словам, саботирует приказ президента республики:

«На сегодняшний день договор согласован всеми сторонами, кроме Управления капитального строительства и реконструкции, в связи с этим не может быть начато проектирование нашего дома силами ООО «Многопрофильная компания Альфа–Стройпроект».

Отчаявшись, дольщица заканчивает письмо обещанием начать голодовку, если вопрос не будет решен положительно в течение семи дней, а с конца июля, по ее словам, к ней готовы присоединиться и остальные обманутые покупатели квартир в ее доме.

Недвижимость Татарстан
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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 19:22
    Да, все верно. УКС бездействует, препятствует подписанию договора на изготовление проекта дома, который дольщики ЖК "Золотая середина" строение 3 ждут как горячий пирожок.
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  • Анонимно 19:30
    Сколько можно издеваться над дольщиками? Каждую неделю одинаковые отписки каждому дольщик. Куда смотрела власть когда шла стройка, сами же подписывали все разрешительные документы. Бессовестные, довели дольщиков до отчаяния.
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  • Анонимно 19:34
    поддерживаю! Боритесь за свои права!
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  • Анонимно 19:35
    Когда будет достраиваться Четаева 3 (Золотая Середина стр 3) ?

    Наши дольщики каждый день выходят на одиночные пикеты Марафона Надежды под окнами Кабинета Министров Республики Татарстан.

    Наша протестная акция продолжается уже 9 с половиной месяцев - с 1 октября 2018 года

    Требуем восстановления своих законных прав!
    Требуем достройки нашего дома!

    Обманутый дольщик Четаева 3, Казань
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  • Анонимно 19:36
    молодцы!
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  • Анонимно 19:38
    До какой степени властям нужно довести людей, чтобы люди шли на голодоки. Один человек чинит препятствия, и никто не может поставить его на место
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  • Анонимно 19:44
    Бездельники и дармоеды сидят в УКСе.
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  • Анонимно 19:49
    Сколько можно ждать уже этот проект? Обещали еще в феврале 2019 года. Уже июль. Имейте совесть господа!
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  • Анонимно 19:51
    Бездействие УКСа, устали от обещаний и кормления завтраками! Когда будут реальные действия.
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