Кристин Лагард подала в отставку с поста главы МВФ

Кристин Лагард сообщила, что покинет пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) 12 сентября.

«Сегодня я сообщила правлению МВФ, что уйду в отставку с должности управляющего директора МВФ 12 сентября», — написала Лагард на своей странице в Twitter.

Ранее она приостановила исполнение обязанностей директора-распорядителя МВФ в связи с согласованием ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка.

Напомним, что в феврале 2016 года Кристин Лагард была переизбрана директором-распорядителем МВФ на пятилетний срок. Тогда выборы проводились на безальтернативной основе.

