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Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию

02:31, 17.07.2019
Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию
Фото: kremlin.ru

Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в том числе запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян. Если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию», — сообщил Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Глава российского МИД также отметил, что отношения властей Грузии и оппозиции — это внутреннее дело страны и Россия не собирается вмешиваться в этот процесс.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин с 8 июля 2019 года запретил российским авиакомпаниям осуществлять перевозки на территорию Грузии.

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