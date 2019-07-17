С 1 сентября увеличат оклады рядовым и сержантам в российской армии

Денежное довольствие российских военных, служащих по контракту, планируется «существенно увеличить» с 1 сентября текущего года. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Предложенные меры по социальной защите рядовых и сержантов одобрил президент РФ Владимир Путин. Рост окладов возрастет с первого по четвертый тарифный разряд.

Кроме того, с 1 октября повышение затронет тарифные разряды водителей транспортных средств категории «D» и старших водителей. Надбавка коснутся водителей средств категорий «С» и «Е», пишет газета «Красная звезда».

Предполагается введение ряда льгот для сержантов и курсантов ведомства, в том числе право на бесплатный проезд к месту отпуска.

Напомним, Минобороны РФ создаст собственную киностудию для производства фильмов на основе реальных событий.