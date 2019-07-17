Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 года

За последние пять лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Такие цифры приводятся в исследовании закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА.

Сейчас среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, а пять лет назад он мог это сделать в пределах семи.

По итогам пяти месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц в России достиг 16 трлн рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 2,3 млн клиентов банков с доходами в 20 тыс. рублей после осуществления платежа вынуждены жить на 11–12 тыс. рублей, пишут «Известия».

Напомним, что согласно опросу Росстата, по итогам 2018 года 9,4% жителей имели задолженность по аренде или ипотечному кредиту. Треть из них накапливали долги чаще, чем два раза за год.

