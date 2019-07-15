Итоги дня: ДТП с автобусом в Башкирии, испанский тренер «Рубина», «заморозка» накопительной части пенсии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 июля.



В Архангельском районе Башкирии накануне перевернулся автобус из Татарстана, принадлежащий ООО «ГК «Альтекс» — транспортной компании из Набережных Челнов. Сегодня стали известны подробности. В результате аварии шесть человек погибли, 30 человек получили различные повреждения. Тела погибших направлены в Татарстан. Водитель автобуса задержан.



Испанский специалист Эдуардо Докампо стал новым главным тренером казанского «Рубина». Докампо будет формально занимать эту должность и выступать на пресс-конференциях, однако руководить тренерским процессом будет Роман Шаронов.

В России «заморозку» накопительной части пенсии могут продлить до 2022 года. В Минтруде РФ уточнили, что окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России.

Сегодня ночью на 58-м году жизни скончался директор казанского филиала «Газпром медиа радио» Борис Мазин. В последнее время он боролся с раком.



Набережные Челны вошли в топ-10 лучших моногородов страны. Вручение награды состоялось во время пленарного заседания форума-совещания по развитию моногородов РФ, который прошел в Тольятти.

