Набережные Челны вошли в топ-10 лучших моногородов России

Набережные Челны включили в топ-10 лучших моногородов страны.

Награду из рук министра экономического развития РФ Максима Орешкина и руководителя Фонда развития моногородов Ирины Макиевой получил замруководителя исполкома автограда Эльдар Тимергалиев. Вручение состоялось во время пленарного заседания форума-совещания по развитию моногородов РФ, который проходит в эти минуты в Тольятти, сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Сегодня в Тольятти проходит форум по развитию моногородов. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин приехал на форум за рулем кроссовера Lada XRay. Он выехал из Москвы еще 12 июля. По пути Орешкин посетил и Казань.

