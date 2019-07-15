В Минтруде РФ прокомментировали предложение о продлении «заморозки» накопительной пенсии

В пресс-службе Минтруда РФ, комментируя предложение о продлении «заморозки» накопительной пенсии на 2022 год, заявили, что окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России.

«В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении «моратория» на 2022 год. Вместе с тем окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России», — приводит RNS сообщение пресс-службы Минтруда РФ.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что в материалах Минтруда содержится информация о том, что мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлен до 2022 года.

