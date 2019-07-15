«Рубин» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Эдуардо Докампо

Фото: soccernews

Испанский специалист Эдуардо Докампо стал новым главным тренером казанского «Рубина». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Еще ранее на сайте команды в графе «тренеры» главным тренером был обозначен Докампо.

Ранее «Рубин» объявлял, что исполняющим обязанности главного тренера будет бывший защитник команды Роман Шаронов. Однако у Шаронова отсутствует категория Pro, позволяющая занимать пост, поэтому испанец встал у руля «Рубина». Ожидается, что Докампо будет формально занимать эту должность и выступать на пресс-конференциях, однако руководить тренерским процессом будет по-прежнему Роман Шаронов.

В период с 2012-го по 2017 год Докампо был тренером-методистом в академии клуба, в этом году он вернулся на позицию тренера.