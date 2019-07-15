Скончался директор казанского филиала «Газпром медиа радио» Борис Мазин

Сегодня ночью на 58-м году жизни скончался директор казанского филиала «Газпром медиа радио» Борис Мазин. В последнее время он боролся с раком.



Похороны Бориса Мазина состоятся во вторник, 16 июля. В 8.30 начнется прощание в здании казанского хосписа по адресу: ул. Академика Королева, 67. Затем в 10.00 состоится отпевание в церкви на Арском кладбище, сообщили «Реальному времени» в казанском филиале «Газпром медиа радио».

Борис Мазин родился 2 октября 1960 года в Ульяновске. В 80-е был организатором первых рок-концертов в Казани. В 90-х Борис Эрнстович стал одним из создателей и руководителем первой независимой радиостанции Татарстана «Радио Пассаж». С 2011 года занимал должность директора казанского филиала «Газпром медиа радио».



Напомним, что в конце марта этого года скончался журналист казанской редакции «Коммерсанта» Андрей Смирнов.

