Главное к утру: саммит G20, прогноз Центробанка о росте зарплат, заявление основателя «Рольфа»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 28 июня.

В Татарстане на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды будет направлено более 1,5 млрд рублей. Так, 461 млн рублей выделяется из республиканского и федерального бюджета для благоустройства восьми объектов в Набережных Челнах, Альметьевском и Нижнекамском районах.

Компания «Рольф» в день обысков выиграла конкурсы на поставку машин для МВД на 2,8 млрд рублей. Председатель совета директоров, основатель «Рольфа» Сергей Петров, который в настоящее время находится за рубежом, заявил, что пока не планирует возвращение в Россию.

Президент РФ Владимир Путин призвал не ждать прорывных решений или судьбоносных решений от саммита G20 в Осаке. Он считает, что можно надеяться на то, что удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать основу для позитивного движения вперед.

Стоит отметить, что заседание лидеров стран Группы двадцати (G20) уже стартовало японском городе Осака.

По данным Банка России, во II—III кварталах 2019 года рост зарплат в России может составить около 2% в годовом выражении. До этого Росстат пересмотрел оценку роста реальных заработных плат за апрель 2019 года — с 1,6 до 3,1%.

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, осужденный за участие в драках, обратился к болельщикам из СИЗО. Он поблагодарил их за понимание, поддержку, сопереживание и многочисленные письма.