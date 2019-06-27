В Татарстане на благоустройство общественных пространств потратят свыше 1,5 млрд рублей

В Республике Татарстан для реализации мероприятий по формированию современной городской среды будет направлено более 1,5 млрд рублей. Это следует из трех тендеров, которые разместило Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Татарстана на портале госзакупок.



В первом тендере сказано, что 461 млн рублей выделяется из республиканского и федерального бюджета для благоустройства восьми объектов в Набережных Челнах, Альметьевском и Нижнекамском районах. Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2019 года.



Во втором тендере речь идет о реализации проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Республики Татарстан, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2019 год. Всего на благоустройство 10 объектов из республиканского и федерального бюджета выделено 580,2 млн рублей. Исполнитель работ должен завершить благоустройство до 30 ноября 2019 года.



Еще одна госзкакупка на 541,5 млн рублей касается благоустройства 26 объектов в 23 муниципальных районах республики. Мероприятия по формированию современной городской среды в этих районах будут финансироваться из республиканского и федерального бюджетов. Завершить благоустройство указанных объектов необходимо до 30 ноября 2019 года.



Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане на благоустройство пляжей, парков, скверов и других общественных пространств потратят более 600 млн рублей.

