«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на поставку машин для МВД на 2,8 млрд рублей

ООО «Рольф» сегодня утром выиграло три аукциона на поставку МВД патрульных автомобилей.

Аукционы были проведены в 9:57, 10:41 и 11:33 по московскому времени. В это время в дилерских центрах «Рольфа» проходили обыски, пишет РБК.

Всего должно быть поставлено 1 601 автомобиль в подразделения ведомства в Москве и Московской области, Сибири и отделения полиции в Южном федеральном округе. Общая стоимость контрактов составляет свыше 2,8 млрд рублей.

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении основателя компании «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Сегодня утром в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела, прошли обыски.