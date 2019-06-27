ЦБ спрогнозировал рост зарплат в России во II—III кварталах

По данным Банка России, во II—III кварталах 2019 года рост зарплат в России может составить около 2% в годовом выражении.



«В мае 2019 года годовой темп прироста реальной заработной платы оценивается в 2,8%. По прогнозу Банка России, во II—III кварталах 2019 года он составит около 2%», — говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

Отмечается, что до этого Росстат пересмотрел оценку роста реальных заработных плат за апрель 2019 года — с 1,6 до 3,1%.

Ранее эксперты спрогнозировали рост реальной заработной платы в текущем году и в первой половине 2020 года в таких регионах, как Ленинградская область (7,1%), Приморский край (6,5%), Дагестан (5,6%), Карелия (5,4%), Псковская область (5%), Севастополь (4,7%), Кабардино-Балкарская Республика (4,5%), Московская область (4,5%), Якутия (4,4%) и Крым (4,3%).