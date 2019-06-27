Основатель «Рольфа» заявил, что не планирует возвращаться в Россию

Председатель совета директоров, основатель компании «Рольф» Сергей Петров, который в настоящее время находится за рубежом, заявил, что пока не планирует возвращения в Россию.

«Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую», — заявил он в интервью газете «Ведомости».

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении основателя компании «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. В офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела прошли обыски.

