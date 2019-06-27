Новости бизнеса

20:11 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Основатель «Рольфа» заявил, что не планирует возвращаться в Россию

19:59, 27.06.2019
Основатель «Рольфа» заявил, что не планирует возвращаться в Россию
Фото: скриншот видео youtube.com

Председатель совета директоров, основатель компании «Рольф» Сергей Петров, который в настоящее время находится за рубежом, заявил, что пока не планирует возвращения в Россию.

«Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую», — заявил он в интервью газете «Ведомости».

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении основателя компании «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. В офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела прошли обыски.

Бизнес
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров