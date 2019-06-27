Президент России рассказал об ожиданиях от саммита G20

Президент РФ Владимир Путин призвал не ждать прорывных решений или судьбоносных решений от саммита G20 в Осаке.

Он считает, что можно надеяться на то, что удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать основу для позитивного движения вперед.

«Мне бы очень хотелось, чтобы все участники этого мероприятия, а «двадцатка» — ключевой международный форум, который посвящен вопросам развития мировой экономики, подтвердили свое намерения вырабатывать общие правила, которых все будут придерживаться, и показали стремление и желание к укреплению международных финансовых и торговых институтов. Все остальное — это детали, которые прикладываются к основным темам», — сказал Путин в интервью The Financial Times, которое приводит сайт Кремля.

Также он охарактеризовал президента США Дональда Трампа, с которым завтра встретится в рамках G20.

«Господин Трамп, он же не карьерный политик, у него свое видение мира и свое видение национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете, в чем дело, на мой взгляд? Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, что ждет от него избиратель», — подчеркнул Путин.

Напомним, что 28 июня Путин на саммите «Большой двадцатки» проведет встречу с Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.