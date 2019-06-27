Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Фото: commons.wikimedia.org / Анна Майер, Евгений Асмолов

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, осужденный за участие в драках, обратился к болельщикам из СИЗО. Он поблагодарил их за понимание, поддержку, сопереживание и многочисленные письма.

По словам Кокорина, в жизни бывает все и каждый может ошибиться.

«Но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу «Зенит» за врачей и отношение ко мне», — приводит текст письма «РИА Новости».

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.



13 июня Мосгорсуд отменил ранее вынесенный приговор футболистам. При этом суд вынес новый приговор. Он повторяет прежний относительно сроков, но слегка изменен в части квалификации их действий.