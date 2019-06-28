В Японии открылся саммит G20

Заседание лидеров стран Группы двадцати (G20) стартовало в пятницу, 28 июня, в японском городе Осака.

Саммит продлится два дня. В ходе запланированных четырех сессий стороны обсудят проблемы мировой экономики, включая торговлю, вопросы окружающей сред, тему создания международной системы налогообложения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий.

Кроме того, будут затронуты темы в сфере экологии, в частности политики уделят проблеме огромного количества пластикового мусора, загрязняющего мировой океан, передает ТАСС.

Помимо глав государств G20 в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, Египта, Испании, Сенегала и Чили. Среди других высокопоставленных гостей — руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Напомним, на сегодня на саммите G20 запланирована встреча Путина и Трампа.