Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери не стоит и пяти копеек.

«Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать и в чем можно обвинять друг друга. <...> Мы должны оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться», — сказал он в интервью британской газете Financial Times, которое приводит сайт Кремля.



Ранее Путин назвал Скрипаля «шпионом» и «предателем Родины». Также Кремль отказался в дальнейшем вести дискуссию по отравлению Скрипалей.