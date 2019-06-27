Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери не стоит и пяти копеек.
«Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать и в чем можно обвинять друг друга. <...> Мы должны оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться», — сказал он в интервью британской газете Financial Times, которое приводит сайт Кремля.
Ранее Путин назвал Скрипаля «шпионом» и «предателем Родины». Также Кремль отказался в дальнейшем вести дискуссию по отравлению Скрипалей.
Справка
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта 2018 года. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылки российских дипломатов из США и стран Европы. Россия ответила зеркально и выслала представителей дипмиссий других стран.
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