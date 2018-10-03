Путин назвал Скрипаля «шпионом» и «предателем Родины»

Президент России Владимир Путин считает экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «просто шпионом и предателем Родины», а не правозащитником.

«Некоторые информационные источники проталкивают мысль, что господин Скрипаль — чуть ли не правозащитник. Он просто шпион, предатель Родины. Он просто подонок, вот и все», — цитирует ТАСС Путина.

Ранее сообщалось, что Кремль отказался в дальнейшем вести дискуссию по отравлению Скрипалей.