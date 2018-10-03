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Путин назвал Скрипаля «шпионом» и «предателем Родины»

15:27, 03.10.2018 1
Путин назвал Скрипаля «шпионом» и «предателем Родины»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «просто шпионом и предателем Родины», а не правозащитником.

«Некоторые информационные источники проталкивают мысль, что господин Скрипаль — чуть ли не правозащитник. Он просто шпион, предатель Родины. Он просто подонок, вот и все», — цитирует ТАСС Путина.

Ранее сообщалось, что Кремль отказался в дальнейшем вести дискуссию по отравлению Скрипалей.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:40
    Теперь уже нет сомнений кто пытался отравить его и дочь... Хотя дочь при чем... Но и ее.
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