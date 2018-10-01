Кремль отказался в дальнейшем вести дискуссию со СМИ по отравлению Скрипалей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий не стал комментировать информацию о подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и заявил, что Кремль больше не будет вести дискуссию со СМИ по этой теме.

«BBC не может что-то подтвердить, BBC может выдвинуть предположение или еще что-то. И, поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, мы, как Кремль, больше не хотим в этой дискуссии участвовать», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Напомним, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Лондон заявляет, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.