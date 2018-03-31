Россия вышлет дипломатов 23 стран

Москва, как и обещала, применила зеркальные меры по отношению к представителям других стран — 30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий 23 стран для оповещения об их высылке.

Россию должны будут покинуть представители Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

Отмечается, что меры приняты «в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т. н. «дела Скрипалей»», говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Ранее стало известно, что Россия высылает 46 дипломатов из двадцати стран и еще 60 — из США. Кроме того, как и предполагалось, будет закрыто посольство Штатов в Санкт-Петербурге.