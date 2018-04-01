Российские дипломаты покинули США

Российские дипломаты были вынуждены покинуть посольство в США, так как Вашингтон объявил их персонами нон грата. Вчера сразу 60 сотрудников трех российских дипломатических миссий вылетели на родину двумя спецрейсами правительственного авиаотряда компании «Россия», сообщает ТАСС.

26 марта США приняли решение о высылке десятков «российских разведчиков» и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля». Уже через три дня после этого число высылаемых российских дипломатов перевалило за 150.

После чего Москва, как и обещала, применила зеркальные меры по отношению к представителям других стран — 30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий 23 стран для оповещения об их высылке.