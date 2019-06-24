Итоги дня: продление контрсанкций против ЕС, визит Минниханова в Германию, уход Нагуманова с поста бизнес-омбудсмена

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 июня.



Президент России Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго, которое стало ответом на западные санкции в отношении РФ. Контрсанкции в отношении ЕС продлены до 31 декабря 2020 года.



Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во главе республиканской делегации прибыл в Тюрингию (Германия). Президент РТ принял участие в деловом форуме «Татарстан — Тюрингия» в ходе которого состоялось подписание документов о сотрудничестве между татарстанскими и тюрингскими компаниями.



Президент Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова. Позднее Нагуманов был утвержден и.о. руководителя исполкома Альметьевского района.

