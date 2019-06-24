В Лениногорском районе Татарстана сильный ветер сорвал крышу школы

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Кровлю со здания школы сорвало сильным порывом ветра в Лениногорском районе Татарстана. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

«В 15.40 поступило сообщение о том, что сорвало ветром крышу в МБОУ «Урмышлинская основная общеобразовательная школа», ул. Центральная, д. 5 в н.п. Урмышла Лениногорского района», — сообщили в МЧС.



Приблизительная площадь повреждения составила 1000 кв. м, из них снесено 200 кв. м.

Восстановление кровли находится на контроле исполкома Лениногорского района.



Также сообщается, что в результате воздействия сильного ветра произошло частичное повреждение шиферных кровель двух частных жилых домов и металлической кровли сарая в селе Городище Дрожжановского района. Пострадавших и погибших в ходе происшествия нет.

Ранее Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в связи с грозами, ливнями и градом, которые ожидаются на территории региона 24 июня. Синоптики также прогнозируют шквалистый ветер до 19—24 м/с.

