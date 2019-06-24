Татарстанские и тюрингские компании подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Сегодня в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова состоялось подписание документов о сотрудничестве между татарстанскими и тюрингскими компаниями. Это произошло в рамках делового форума «Татарстан — Тюрингия».



Трехстороннее соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности подписали АО «Казанский электротехнический завод», компания «Микро-Гибрид Электроник ГмбХ» и ООО «Карнет».

Также о сотрудничестве договорились компания IBYKUS и АО «Инновационный индустриальный парк — Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград», сообщает пресс-служба президента РТ.

В своем выступлении на форуме Рустам Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в привлечении бизнеса из Тюрингии и готов оказывать в этом содействие.



По словам президента РТ, в прошлом году товарооборот превысил $1,8 млрд. При этом импорт из Германии увеличился на 20%.



Рустам Минниханов также сообщил, что в ближайшее время планируется открытие представительства Татарстана в Германии.



Ранее Рустам Минниханов в ходе визита в Тюрингию посетил лаборатории Веймарского университета Баухауз, где ему рассказали о внедрении искусственного интеллекта в строительстве.

