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Татарстанские и тюрингские компании подписали ряд соглашений о сотрудничестве

18:37, 24.06.2019
Татарстанские и тюрингские компании подписали ряд соглашений о сотрудничестве
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова состоялось подписание документов о сотрудничестве между татарстанскими и тюрингскими компаниями. Это произошло в рамках делового форума «Татарстан — Тюрингия».

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности подписали АО «Казанский электротехнический завод», компания «Микро-Гибрид Электроник ГмбХ» и ООО «Карнет».

Также о сотрудничестве договорились компания IBYKUS и АО «Инновационный индустриальный парк — Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград», сообщает пресс-служба президента РТ.

В своем выступлении на форуме Рустам Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в привлечении бизнеса из Тюрингии и готов оказывать в этом содействие.

По словам президента РТ, в прошлом году товарооборот превысил $1,8 млрд. При этом импорт из Германии увеличился на 20%.

Рустам Минниханов также сообщил, что в ближайшее время планируется открытие представительства Татарстана в Германии.

Ранее Рустам Минниханов в ходе визита в Тюрингию посетил лаборатории Веймарского университета Баухауз, где ему рассказали о внедрении искусственного интеллекта в строительстве.

ОбществоВласть Татарстан
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