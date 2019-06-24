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Число пострадавших после взрыва на складе боеприпасов в Казахстане выросло до 71

18:33, 24.06.2019
Число пострадавших после взрыва на складе боеприпасов в Казахстане выросло до 71
Фото: скриншот видео youtube.com

В Казахстане в результате взрыва на складе боеприпасов около города Арысь Туркестанской области пострадал 71 человек.

По словам главы национального центра экстренной медицины Биржана Оспанова, 23 из них самостоятельно обратились к врачам, 48 были доставлены в клиники Шымкента и Ордабасы, пишет «Казинформ».

Ранее сообщалось, что жителей казахстанского Арыся эвакуируют в близлежащие города из-за взрывов на складе боеприпасов. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сейсмологи после ЧП зафиксировали несколько подземных толчков. Первоначально было известно об одном погибшем и 31 пострадавшем.

Происшествия
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