Путин продлил антисанкции в отношении Запада
Президент России Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго, которое стало ответом на западные санкции в отношении РФ.
Документ предписывает продлить действие мер на период с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Напомним, что в 2014 году был введен запрет на ввоз в Россию ряда продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Продуктовое эмбарго стало ответом Москвы на санкции, принимаемые этими странами в отношении РФ.
На прошлой неделе Путин заявлял, что Россия выиграла от санкций и антисанкций, поскольку научилась производить многие товары самостоятельно. Он подчеркнул, что Евросоюз потерял от экономических ограничений значительно больше РФ.
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