Путин продлил антисанкции в отношении Запада

Президент России Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго, которое стало ответом на западные санкции в отношении РФ.

Документ предписывает продлить действие мер на период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Напомним, что в 2014 году был введен запрет на ввоз в Россию ряда продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Продуктовое эмбарго стало ответом Москвы на санкции, принимаемые этими странами в отношении РФ.

На прошлой неделе Путин заявлял, что Россия выиграла от санкций и антисанкций, поскольку научилась производить многие товары самостоятельно. Он подчеркнул, что Евросоюз потерял от экономических ограничений значительно больше РФ.