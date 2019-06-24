Шойгу объяснил, зачем в России началась внезапная проверка боеготовности

В Центральном военном округе объявили внезапную проверку боеготовности, сообщает «Российская газета».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мероприятие направлено на «оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе». Он добавил, что в регионе сохраняются серьезные террористические угрозы.

По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, также часть войск и сил Южного и Восточного военных округов. Тренировки войск пройдут до 28 июня.

