Новости общества

12:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Шойгу объяснил, зачем в России началась внезапная проверка боеготовности

11:55, 24.06.2019
Шойгу объяснил, зачем в России началась внезапная проверка боеготовности
Фото: mil.ru

В Центральном военном округе объявили внезапную проверку боеготовности, сообщает «Российская газета».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мероприятие направлено на «оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе». Он добавил, что в регионе сохраняются серьезные террористические угрозы.

По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, также часть войск и сил Южного и Восточного военных округов. Тренировки войск пройдут до 28 июня.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров