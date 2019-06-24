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Baring Vostok подал апелляцию на решение суда о передаче контроля в «Восточном» структуре Аветисяна

09:55, 24.06.2019
Baring Vostok подал апелляцию на решение суда о передаче контроля в «Восточном» структуре Аветисяна
Фото: скриншот видеозаписи

Структура фонда Baring Vostok подала в суд апелляционную жалобу на решение о передаче контроля в «Восточном» в пользу холдинга «Финвижн» Артема Аветисяна, сообщает ТАСС.

— Мы продолжим защищать свои права и добиваться истины во всех юрисдикциях до полной победы, — заявил представитель Baring Vostok.

Напомним, ранее в фонде Baring Vostok сообщили, что «крайне разочарованы» решением Арбитражного суда Амурской области о немедленной передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн».

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» бизнесмена Артема Аветисяна.

ЭкономикаОбщество
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