Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» бизнесмена Артема Аветисяна. Об этом сообщил представляющий Baring Vostok адвокат Дмитрий Савочкин.



«Суд определил к немедленному исполнению решение суда», — цитирует Савочкина «Прайм».



Напомним, что Арбитраж Амурской области 17 мая частично удовлетворил иск «Финвижн», миноритарного акционера банка, обязав представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года о продаже ей 9,99% акций банка за 750 миллионов рублей.

Тогда суд наложил арест на спорный пакет акций, но не стал запрещать банку принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение допэмиссии.

