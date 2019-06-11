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Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный»

12:45, 11.06.2019
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный»
Фото: pixabay.com

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» бизнесмена Артема Аветисяна. Об этом сообщил представляющий Baring Vostok адвокат Дмитрий Савочкин.

«Суд определил к немедленному исполнению решение суда», — цитирует Савочкина «Прайм».

Напомним, что Арбитраж Амурской области 17 мая частично удовлетворил иск «Финвижн», миноритарного акционера банка, обязав представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года о продаже ей 9,99% акций банка за 750 миллионов рублей.

Тогда суд наложил арест на спорный пакет акций, но не стал запрещать банку принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение допэмиссии.

ЭкономикаФинансы
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