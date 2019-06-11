Baring Vostok «крайне разочарован» решением о немедленной передаче 10% «Восточного»

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В фонде Baring Vostok сообщили, что «крайне разочарованы» решением Арбитражного суда Амурской области о немедленной передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн», сообщает РБК.

В сообщении фонда подчеркивается, что на практике подобные решения по немедленному исполнению крайне редки. «Мы констатируем, что суд счел долю в банке «Восточный» крайне скоропортящимся продуктом», — отмечают в фонде. Там же добавляют, что подадут в кратчайшие сроки апелляцию на данное решение суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» бизнесмена Артема Аветисяна. Об этом сообщил представляющий Baring Vostok адвокат Дмитрий Савочкин.

