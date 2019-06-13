Главное к утру: аресты на акции в поддержку Голунова, новые правила выезда несовершеннолетних за границу, парад дружбы народов в Казани

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 13 июня.

В казанском ЦПКиО им. Горького прошел парад дружбы народов, приуроченный ко Дню России. Участниками парада стали русские, чуваши, белорусы и представители других народов.

В Москве на акции в поддержку Голунова задержали более 200 человек, среди которых оказался оппозиционер Алексей Навальный. Всего в акции приняли участие около 1,2 тыс. человек. В МВД отметили, что ранее было согласовано проведение этой акции 16 июня на проспекте Академика Сахарова.

С 12 июня пограничные органы не принимают заявления о несогласии граждан на выезд несовершеннолетних. Такие заявления будут рассматривать миграционные подразделения МВД по месту жительства одного из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей).

Пресс-служба правительства России сообщила о взломе аккаунта премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Twitter. На данный момент доступ к странице восстановлен.

В московском аэропорту «Внуково» задержали вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева. Перед вылетом в Санкт-Петербург футболист, будучи пьяным, напал на представителя авиакомпании «Россия» у стойки регистрации. На вратаря составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в скором времени посетит Россию, где подпишет ряд соглашений. В Кремле пока не располагают точной информацией о возможном визите Мадуро.