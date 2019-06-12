На акции в поддержку Голунова в Москве задержали Алексея Навального

В Москве на не согласованной акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Всего на акции были задержаны около 20 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналиста Николая Сванидзе. По его словам, правоохранительные органы действуют корректно в отношении задерживаемых.

Среди задержанных есть журналисты, в том числе корреспонденты «Дождя», «Коммрсанта», «Медузы», «Ведомостей» и т.д.

По данным «ОВД-Инфо» на 13.20 полиция задержала 94 человека.

