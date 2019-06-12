Власти Венесуэлы сообщили о скором визите Мадуро в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в скором времени посетит Россию, где подпишет ряд соглашений.

«Скоро мы увидим, как президент Николас Мадуро в России ставит свою подпись под новыми соглашениями на благо народа», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Венесуэлы в Twitter.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле пока не располагают точной информацией о возможном визите Мадуро в Россию.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Россию чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне, однако этого не произошло.