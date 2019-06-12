С 12 июня изменились правила выезда несовершеннолетних за границу

С 12 июня пограничные органы не принимают заявления о несогласии граждан на выезд несовершеннолетних, сообщает «Интерфакс».

Такие заявления будут рассматривать миграционные подразделения МВД по месту жительства одного из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей).

Напомним, ранее Верховный суд признал законным запрет МВД о свободном выезде сотрудников за границу.

Суд отклонил иск бывшего инспектора ДПС Максима Лужных, которого уволили из полиции после того, как он в 2016 году съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику. Перед отъездом он предоставил ложные сведения о том, где собирался отдыхать. Это и стало поводом для увольнения.