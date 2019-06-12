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В Казани в честь Дня России прошел парад дружбы народов

12:35, 12.06.2019
В Казани в честь Дня России прошел парад дружбы народов
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В казанском ЦПКИО им. Горького прошел парад дружбы народов, приуроченный ко Дню России, сообщает ИА «Татар-информ».

Участниками парада стали русские, чуваши, белорусы и представители других народов. Собравшихся поприветствовала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. «Давайте гордиться нашей страной — яркой, богатой, самобытной, в которой проживает такое количество разных людей. С праздником вас, дорогие, всего самого доброго!", — поздравила Фазлеева.

Напомним, «Реальное время» публиковало материал о том, как пройдет празднование Дня России в разных городах страны.

Общество Татарстан
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