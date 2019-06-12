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МВД: в Москве на акции в поддержку Голунова задержали более 200 человек

15:16, 12.06.2019
МВД: в Москве на акции в поддержку Голунова задержали более 200 человек
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МВД по Москве сообщило, что на не согласованной с властями акции в центре Москвы в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали более 200 человек.

Они обвиняются по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Всего в акции участие около 1,2 тыс. человек.

В МВД отметили, что ранее было согласовано проведение этой акции 16 июня на проспекте Академика Сахарова.

Ранее сообщалось, что на акции в поддержку Голунова в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального, а также журналистов издания «Медуза», «Ведомости», «Коммерсант», «Дождь» и т. д.

Происшествия
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