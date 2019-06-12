МВД: в Москве на акции в поддержку Голунова задержали более 200 человек

ГУ МВД по Москве сообщило, что на не согласованной с властями акции в центре Москвы в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали более 200 человек.

Они обвиняются по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Всего в акции участие около 1,2 тыс. человек.

В МВД отметили, что ранее было согласовано проведение этой акции 16 июня на проспекте Академика Сахарова.



Ранее сообщалось, что на акции в поддержку Голунова в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального, а также журналистов издания «Медуза», «Ведомости», «Коммерсант», «Дождь» и т. д.